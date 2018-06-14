توفيق عكاشة: دعم الدولة للسلع والمنتجات "حرام شرعًا"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن النظام الاشتراكي حوّل الشعب المصري إلى مستهلك وليس منتجًا، مؤكدًا أن ما طبقه الرئيس الراحل عبدالناصر ومن بعده الرئيس الراحل السادات ومن بعد الرئيس مبارك من دعم السلع والمنتجات حرام شرعًا.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أنه حول المسلم إلى شخص كسول على عكس ما يأمر به الإسلام والقرآن، لافتًا إلى أن الإسلام يأمرنا بأن يكون الفرد عاملًا منتجًا من أجل رفعة الأسعار.



وأكد أن دعم الدولة للمواطن ليس حقًا مكتسبًا، معقبًا: "المواطن بيصوت من الأسعار لأنه ليس منتجًا".

