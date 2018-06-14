ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح: أتمنى الحصول على كأس العالم والمنافسة فيها مثل باقي الفرق

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:27 ص
محمد صلاح: أتمنى الحصول على كأس العالم والمنافسة فيها مثل باقي الفرق
طباعة
ريهام عبد المحسن
 


أعرب محمد صلاح إداري المنتخب عن أمله بالتتويج بكأس العالم المشاركة فيها مصر والمقامة حاليًا بروسيا.


وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"نشعر بالرضا بالتواجد هنا ولكن لدينا بعض التعليقات اوصلناها للجنة المنظمة وننتظر ردها علينا".


وأضاف :"سنلعب مبارتنا الأولى هنا ومن المهم أن نبدأ بداية جيدة وهذه زيارتنا الثالثة لهذا الاستاد وسعيد بوجودي في هذه المدينة وعلى الرغم من ضيق ملعب المباراة إلا أنني سعيد بتواجدي في ذلك الفندق الذي يلبي احتياجاتنا".


واختتم صلاح تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يكون لنا تواجد في البطولة ونأمل الحصول عليها والمنافسة فيها مثل باقي الفرق".

المزيد عن: منتخب مصر مصر محمد صلاح كورة كرة صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 1:00:01 AM