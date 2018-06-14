محمد صلاح: أتمنى الحصول على كأس العالم والمنافسة فيها مثل باقي الفرق





أعرب محمد صلاح إداري المنتخب عن أمله بالتتويج بكأس العالم المشاركة فيها مصر والمقامة حاليًا بروسيا.





وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"نشعر بالرضا بالتواجد هنا ولكن لدينا بعض التعليقات اوصلناها للجنة المنظمة وننتظر ردها علينا".





وأضاف :"سنلعب مبارتنا الأولى هنا ومن المهم أن نبدأ بداية جيدة وهذه زيارتنا الثالثة لهذا الاستاد وسعيد بوجودي في هذه المدينة وعلى الرغم من ضيق ملعب المباراة إلا أنني سعيد بتواجدي في ذلك الفندق الذي يلبي احتياجاتنا".





واختتم صلاح تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يكون لنا تواجد في البطولة ونأمل الحصول عليها والمنافسة فيها مثل باقي الفرق".