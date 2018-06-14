كارمن سليمان للجمهور السعودي: "مشتاقة للقائكم" (فيديو)

أعربت المطربة الشابة كارمن سليمان عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي المرة الأولى في مدينة الرياض في ٢٠ يونيو الحاري، وذلك في فيديو قصير بثته عبر مرقع التغريدات "تويتر".

وغردت: "‏هستناكم يوم ٢٠ يونيو في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض ⁧‫السعودية‬⁩ بحبكم يا غاليين و مشتاقة للقائكم".





ومن المقرر أن تحيي كارمن حفل غنائي في العشرين من يونيو الجاري في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاشتراك مع الفنانة السورية آصالة.



