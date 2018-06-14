كارتيرون يصدر أول قراراته في الأهلي





قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم، وذلك بالتنسيق مع محمد يوسف المدرب العام بالفريق والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي.

وقرر كارتيرون إراحة لاعبي الأهلي في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ثم يستأنف الفريق تدريباته ثالث يوم بشكل طبيعي من أجل الإعداد للموسم الكروي الجديد.