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كارتيرون يصدر أول قراراته في الأهلي

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:22 ص
كارتيرون يصدر أول قراراته في الأهلي
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أحمد جمال
 


قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم، وذلك بالتنسيق مع محمد يوسف المدرب العام بالفريق والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي.

 

وقرر كارتيرون إراحة لاعبي الأهلي في أول وثاني أيام عيد  الفطر المبارك، ثم يستأنف الفريق تدريباته ثالث يوم بشكل طبيعي من أجل الإعداد للموسم الكروي الجديد.

المزيد عن: كورة كرة كارتيرون رياضة ايام العيد الفرنسي باتريس كارتيرون الاهلي
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