بعد تحقيقها المركز الأول في رمضان.. "اقرأ" تعايد مشاهديها وتنقل أجواء العيد من شتى بقاع العالم

بعد ما أنهت موسمها الرمضاني بكل نجاح وحققت المركز الأول في المشاهدة على القنوات الإسلامية والمركز الثامن على جميع القنوات الفضائية من حيث المشاهدة، تستكمل قنوات اقرأ الفضائية مشوار النجاح وتعايد مشاهديها بباقة من برامج وسهرات العيد في جو اعلامي هادف لا يخلوا من المرح في برنامج ايش صار ودراما سنابليون والحفلات الترفيهية من خلال مجموعة من الكليبات والاناشيد ،وتواصل تقديم الهدايا في برنامج اربح مع اقرأ وتنقل اجواء العيد في مصر من خلال برنامج بلاد الكنانة وللمشاهدين في المغرب العربي سهرات مغربية كما تنقل اقرا لمشاهديها اجواء العيد وطرق صناعة الحلويات وعادات في العيد مختلفة في شتى بقاع الارض من خلال شبكة مراسلين برنامج اقرأ كانت هناك.

وفي المملكة العربية السعودية نصيب الاسد من خلال برنامج ( من أرض السعودية ) حيث تنتشر شبكة مراسلي اقرأ في مختلف مدن ومناطق المملكة لتنقل اجواء وصلاة العيد لتهنئ العالم الاسلام أجمع بعيد الفطر المبارك .