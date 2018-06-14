نقابة الإنشاد الديني تطالب بمقاطعة قناة "سي بي سي" بسبب أكرم حسني

أدانت نقابة العاملين بالإنشاد الديني بشدة ما قام به أكرم حسني في مسلسل "الوصية" على شاشة قناة cbc من التهكم على المديح النبوي الشريف والابتهال الديني بطريقة ساخرة وبكلمات مستهجنة.





وأضافت النقابة أن أكرم حسني لم يجد في نهاية شهر رمضان المبارك ما يسخر منه فسخر من مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمداحين.





وأوضحت:" بسبب هذه السخرية الممقوتة، نطالب قنوات CBC باعتذار رسمي عما حدث فضلا عن حذف هذا المقطع المشين من المسلسل، وإلى أن يتم ذلك فالنقابة ممثلة في الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين وجميع العاملين بها في مقاطعة لقنوات cbc، لما كان من تطاول على شاشتها على مقام المديح النبوي الشريف والمداحين والإنشاد الديني.





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