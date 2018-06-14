رسميا.. ليندمان مخططا للأحمال في الأهلي





وقع الهولندي مايكل ليندمان رسميا على عقود عمله كمدرب للأحمال مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وظهر ليندمان في مران الأهلي اليوم قبل اتمام تعاقده مع النادي لينضم للجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون.

وحرص ليندمان علي مشاهدة مران الفريق الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد توقيع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد على عقوده الرسمية مع الأهلي.

وكان ليندمان قد عمل مخططا للأحمال في الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول.