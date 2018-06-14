شقيقة سعاد حسني: سأرفع دعوى قضائية ضد هذا المسلسل

قال جانجاه، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن مسلسل "عوالم خفية" مبني على قصة حياة سعاد حسني، معقبة: "مش عارفة ليه ما قالوش اسم سعاد حسني، والتفاصيل الحقيقية".



وأشارت "شقيقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، إلى أنها ستقدم دعوى قضائية ضد صناع "عوالم خفية"، معقبة: "ليه التحايل والتلاعب بالمواضيع".



وتابعت: "سعاد حسني اتقتلت عشان كتبت مذكراتها، وكانت هتفضح ناس كتير".

