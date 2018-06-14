أمير كرارة لـ عمر متولي: "البذرة نضيفة.. والأخير يرد: باشا مصر عن استحقاق"
الخميس 14/يونيو/2018 - 12:01 ص
رد الفنان أمير كرارة على سؤال زميله الفنان عمر متولي من الممثلين بخلافه يعجبه، مؤكدًا أنه لا يعجبه ممثل غيره، لافتًا إلى أن بذرته نضيفة، وموهوب مثل والده الفنان الراحل مصطفى متولي.
من جانبه، أشاد "متولي" بـ "كرارة" في تغريدة له عبر تويتر" جاء فيها: "مش غريب على أمير كرارة الكلام الحلو والروح الحلوة دي .. من ساعة ما عرفتك وانا فخور اني كسبت اخ كبير وصاحب زيك .. من اجدع وأطيب الناس اللي عرفتهم في حياتي .. أغزو العالم براحتك يا صاحبي عشان انت باشا مصر عن استحقاق".