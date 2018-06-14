أمير كرارة لـ عمر متولي: "البذرة نضيفة.. والأخير يرد: باشا مصر عن استحقاق"

رد الفنان أمير كرارة على سؤال زميله الفنان عمر متولي من الممثلين بخلافه يعجبه، مؤكدًا أنه لا يعجبه ممثل غيره، لافتًا إلى أن بذرته نضيفة، وموهوب مثل والده الفنان الراحل مصطفى متولي.



