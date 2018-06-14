توفيق عكاشة يقسم على الهواء: "لو مسمعتوش كلامي إسرائيل هتمتلك مصر بعد 3 سنين"

أقسم الإعلامي توفيق عكاشة، بالمصحف على الهواء، قائلًا: "أقسم بهذا المصحف لو مسمعتوش كلامي وصدقتوه وعملتوا بيه لهتشوفوا أسود أيام حياتكم".



وتابع "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء: "أقسم بالله السلع اللي بتقولوا عليها غالية مش هتلقوها أصلًا، وبعد 3 سنوات ستملك بني إسرائيل مصر بالكامل".



واستطرد: "سجلوا واحفظوا واكتبوا ورايا وهتشوفوا بعد عامين"، مستكملًا: "أنا موافق إن الناس تاخد رشاوي بس تنتج".

