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عكاشة: "كنت سأطالب بمحاكمة ناصر والسادات ومبارك لو كانوا عايشين لهذا السبب"

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:13 ص
عكاشة: كنت سأطالب بمحاكمة ناصر والسادات ومبارك لو كانوا عايشين لهذا السبب
الإعلامي توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا نطبق نظريات بني إسرائيل الاقتصادية التي تهدف إلى تدميرنا بدون وعي.

وأوضح "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن من يتحمل ارتفاع الأسعار اليوم، هم السادات وعبدالناصر ومبارك.

وتابع: "لو كانوا عايشين كنت هطالب بمحاكمتهم بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذوها ولم يرفعوا الدعم".
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