"توفيق عكاشة": مصر انتهجت سياسة اشتراكية خاطئة منذ 64 عامًا.. ونقوم بإصلاحها الآن

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة تدعم السولار بنسبة 70%، متابعًا: "أنا مش زعلان من غلاء الأسعار، أنا زعلان من السياسة الاشتراكية الخاطئة التي انتهجتها مصر".



وأوضح خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن مصر انتهجت سياسة اشتراكية خاطئة منذ 64 عامًا، ونقوم الآن بإصلاحها، مشيرًا إلى أن النظام الاشتراكي يولد صفات اجتماعية سيئة، وأن عدد الأحزاب اليسارية زاد في مصر بعد 25 يناير 2011.

