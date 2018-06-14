ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"توفيق عكاشة": مصر انتهجت سياسة اشتراكية خاطئة منذ 64 عامًا.. ونقوم بإصلاحها الآن

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:10 ص
توفيق عكاشة: مصر انتهجت سياسة اشتراكية خاطئة منذ 64 عامًا.. ونقوم بإصلاحها الآن
الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة تدعم السولار بنسبة 70%، متابعًا: "أنا مش زعلان من غلاء الأسعار، أنا زعلان من السياسة الاشتراكية الخاطئة التي انتهجتها مصر".

وأوضح خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن مصر انتهجت سياسة اشتراكية خاطئة منذ 64 عامًا، ونقوم الآن بإصلاحها، مشيرًا إلى أن النظام الاشتراكي يولد صفات اجتماعية سيئة، وأن عدد الأحزاب اليسارية زاد في مصر بعد 25 يناير 2011.
المزيد عن: عاجل سياسة اشتراكية خبر عاجل خارطة الطريق توك شو توفيق عكاشة الاعلامي توفيق عكاشة الاصلاح اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة اخبار توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 1:00:01 AM