مساعد وزير الخارجية الأسبق: الوظيفة الوحيدة التي لا يوجد بها واسطة هي الـ"دبلوماسي"

قال السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوظيفة الوحيدة التي يوجد بها إمتحان بدون واسطة هي وظيفة الدبلوماسي، لافتًا إلى أن نجله رسب في امتحان الخارجية بسبب عدم إجادته اللغة العربية بشكل جيد.



وتابع خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن وزارة الخارجية بالتعاون مع أساتذة الجامعة وضعت أرقام سرية للامتحانات الخارجية حتى لا يرقى إليها الواسطة أي شيء.

