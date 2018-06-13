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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي مع أليسون

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:22 م
ريال مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي مع أليسون
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الفجر الرياضي
 

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق مع البرازيلي أليسون حارس مرمي فريق روما، للانضمام للفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ريال مدريد عقد اتفاق رسمي مع أليسون للانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


واشارت الصحيفة، إلي أن ريال مدريد خاض في الفترة الماضية مفاوضات سرية مع زي ماريا وكيل أعمال أليسون لتوصل الطرفين لاتفاق اليوم.


وأكدت الصحيفة على أن هناك شرط وحيد قد يعيق اتمام الصفقة بنجاح، وذلك بعد أن قدم ريال مدريد 60 مليون يورو لروما، في حين طلب النادي الإيطالي الحصول على 80 مليون يورو، ويسعي الريال للتوصل لاتفاق مع روما بعد حسم اتفاقه مع الحارس أليسون.


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