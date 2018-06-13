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دبلوماسي سابق منتقدًا حالة الثراء للسفراء بمسلسل "بالحجم العائلي": معاشي أقل من معاش الموظف

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:23 م
دبلوماسي سابق منتقدًا حالة الثراء للسفراء بمسلسل بالحجم العائلي: معاشي أقل من معاش الموظف
السفير أسامة توفيق
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كساب أحمد
 
علق السفير أسامة توفيق مساعد وزير الخارجية الأسبق، على غضب السفراء من مسلسل "بالحجم العائلي" بسبب توارث مهنة السفير وثرائهم، قائلًا: "المسلسل تحدث بوجود ثراء هائل للسفراء، وهذا الأمر غير حقيقي".

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن راتبه وهو مساعد لوزير الخارجية كان لا يتجاوز الـ6.5 آلاف جنيه، ونجلته بعد عام من تخرجها حصلت على راتب أكبر منه بعد عملها في أحد البنوك، رغم أنه كان يعمل في "الخارجية" لمدة 35 عامًا.

وتابع أن معاشه الآن أقل من معاش طبيب في وزارة الصحة أو موظف في وزارة التعليم، لافتًا إلى أن الحديث على تدخل مسؤول لترقية أحد السفراء أمر غير حقيقي، لأن السفراء يتم تعينهم بقواعد معينة من رئيس الدولة.
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