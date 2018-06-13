أرقام المونديال (79)| حقائق ومعلومات عن منتخبي كولومبيا واليابان وتاريخ مشاركاتهما بكأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.





- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخبي كولومبيا واليابان وتاريخ مشاركتهما في كأس العالم:





1- منتخب اليابان:





- تأسـس الاتحاد الياباني لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا"عام 1929.





- خاض المنتخب الياباني أول مباراة دولية عام 1917 وخسر فيها أمام الصين بنتيجة 0 - 5 وأكبر فوز لها كان على الفلبين عام 1967 بنتيجة 15 - 0 وأقسى خسارة كانت أمام الفلبين أيضا في عام 1917 بنتيجة 0 - 19.





- شارك المنتخب الياباني في نهائيات كأس العالم 5 مرات سابقة، أول مشاركة كانت عام 1998، وأخر مشاركة كانت عام 2014، وأفضل إنجازاته بلوغ دور الـ16 في نسختي البطولة عامي 2002 و 2010.





- لعب منتخب اليابان 17 مباراة في كأس العالم فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 9 مباريات، سجل 14 هدف واستقبلت شباكه 22 هدف.





- كيسوكي هوندا الهداف التاريخي لليابان في بطولة كأس العالم برصيد 3 أهداف





- يقود اليابان المدرب "أكيرا نيشينو" صاحب الـ63 عامًا، وهو يمتلك خبرات تدريبية رائعة، حيث سبق وقاد المنتخب الياباني في دوري الألعاب الاوليمبية "أتلانتا 1996"، كما قاد جامبا أوساكا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2008.





- بمكانه كلاعب قلب دفاع مخضرم، يُعتبر يوشيدا من دعامات المنتخب الياباني

على مدى مشاركتين في تصفيات لكأس العالم، كما أن كابتن منتخب الساموراي شارك في دورة الألعاب الأولمبية 2012، ويتألق حالياً في صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي ويمتاز بتسديد الضربات الثابتة ومساهمته بهزّ الشباك.





- يحتل المنتخب الياباني المركز الـ61 في التصنيف العالمي.





2- منتخب كولومبيا:





- تأسس اتحاد كولومبيا لكرة القدم عام 1924وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1936، بينما إنضم إلى اتحاد أمريكا الجنوبية عام 1936.





- شارك المنتخب الكولومبي 5 مرات سابقة في نهائيات كأس العالم، وكانت أول مشاركاته عام 1962، بينما آخر مشاركاته كانت في مونديال 2014، وأفضل إنجازاته بالبطولة كانت بلوغ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية من البطولة والتي اقيمت بالبرازيل.





- لعب المنتخب الكولومبي 18 مباراة خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 9 مباريات، سجل 26 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف.





- خاميس رودريجيز الهداف التاريخي للمنتخب الكولومبي في نهائيات كأس العالم برصيد 6 أهداف.





- يقود المنتخب الكولومبي المدرب الأرجنتيني "خوسيه بيكرمان" ويشغل هذا المنصب منذ 2012، وقد قاد المنتخب الكولومبي لكأس العالم لنسختين متتاليتين للمرة الأولى منذ التسعينيات، وقد سبق له أن أدار دفة منتخب بلاده في ألمانيا 2006، ويُشهد لهذا المدرب الأرجنتيني نيل لقب كأس العالم تحت 20 سنة ثلاث مرات.





- يعتبر "خاميس رودريجيز" نجم بايرن ميونيخ الألماني أهم نجوم منتخب كولومبيا، يمتلك قدرات فنية وتهديفية عالية ويمتاز بالسرعة والمهارة، كما نه توج بجائزة الحذاء الذهبي في البرازيل 2014 بعدما سجل 6 أهداف وقاد منتخب بلاده للدور ربع النهائي، وسوف يحصد الغالي والنفيس لحصد المزيد من الأهداف لصالح كولومبيا في مونديال روسيا، وسبق وتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية مرتين مع ريال مدريد.





- يحتل المنتخب الكولومبي المركز الـ16 في التصنيف العالمي.



