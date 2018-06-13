هكذا تتجاوزين المشاكل الصحية والنفسية خلال فترة الحمل

مع دخول المرأة فترة الحمل، تبدأ معاناتها مع المشاكل الجسدية والنفسية، طوال فترة التسعة أشهر. ولكن هنالك بعض السبل للتقليل من هذه المعاناة، وأن تمر شهور الحمل بسلام دون حدوث مشكلات معقدة.





المشاكل التي تعانيها الحامل

أورد اختصاصي التغذية قتيبة محيسن المشاكل التي تمر بها المرأة الحامل، وهي الأكثر شيوعاً، كما أوصى ببعض الحلول التي تخفف من معاناتها.





الغثيان والتقيؤ

يعدّ الغثيان والتقيؤ من أكثر المشاكل التي تعاني منها الحامل بدرجات متفاوتة، وخاصة في الثلث الأول من الحمل. وللتخفيف من هذه الأعراض يوصي الاختصاصي بضرورة توزيع الطعام على وجبات صغيرة وعلى فترات متقاربة، وتوزيع شرب السوائل على مدار اليوم بدلاً من تناولها دفعة واحدة.





ويمكنها تناول رقائق البسكويت المملح، خصوصاً عند الاستيقاظ من النوم، وأخذ قسط من الراحة عند التعب لمدة ساعتين في اليوم، ومن المستحسن أن تعرف عن طريق “التجربة” ما هي الأغذية التي تسبب الغثيان والتقيؤ للتخفف من هذه الظاهرة.





وإذا استمر وضعها إلى ما بعد الأسبوع الرابع عشر من الحمل، فتصبح الحاجة إلى تدخل طبي أمرا محتّما.





الوحام

لسبب غير معروف حتى الآن، بيّن محسين أن الوحام مسألة تعاني منها كل حامل، فكثيراً ما تشتهي تناول أطعمة كانت ترفضها قبل الحمل، ومنها الفواكه والخضراوات في غير موسمها.





ومن المعروف أن هذه الظاهرة يمكن أن تسبب تغيرات في استهلاك الأغذية لدى أولئك النساء، ولكنها لا تؤثر على تغذية الجنين.





حُرقة المعدة

تحدث الحُرقة خلال الحمل عادة بسبب التغيرات الهرمونية التي تبطئ مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وبسبب زيادة حجم الرحم؛ ما يُحدث ضغطاً على المعدة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة من الحمل.





لهذا ينصح محيسن بتوزيع الطعام على وجبات صغيرة وعلى فترات متقاربة، والامتناع عن تناول الأغذية المثيرة مثل الطعام الحار، الكافيين، الشوكولاتة، الكولا والأطعمة المقلية والدسمة.





الى ذلك، ينبغي تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، وأن تنام على وسادة مرتفعة، مع الامتناع عن ارتداء الملابس الضيقة.





الإمساك

أما الإمساك، فيعود سببه إلى تغييرات هرمونية، أو إضافة الحديد خلال فترة الحمل أحياناً،



