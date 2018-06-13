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عضو "أمن المعلومات": "مستحيل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون المصري"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:14 م
عضو أمن المعلومات: مستحيل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون المصري
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جهاد جمال
 
قال الدكتور زكريا سالم، عضو الجمعية الدولية لأمن المعلومات، إن بيان الهيئة الوطنية للإعلام بخصوص بث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية، يعلن شيء وينفيه في الوقت ذاته، متسائلًا ما السند القانوني الذي يؤكد إذاعة المباريات، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تعرف القوانين. 

وأضاف سالم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن مصر كان من الممكن أن تذيع المباريات بشكل قانوني ورسمي، حال طلبها من "الفيفا" صورة من العقد الذي وقعته إسرائيل حتى نتعامل بالمثل، مشيرًا إلى أن هناك طرق نستطيع من خلالها إجبار "بي إن سبورت" على إذاعة المباريات على التليفزيون الأرضي وهى حصولنا عن صورة من العقد الموقع بين "الفيفا" وإسرائيل. 

وأشار عضو الجمعية الدولية، إلى أن البيان استخدم مصطلحات صعبة لإيهام المواطن بأن الأمر جاد، مؤكدًا أنه من المستحيل إذاعة المباريات على التليفزيون المصري مستكملًا: "مصر لم تقدم طلبات للفيفا"، موضحًا أنه حال تقديم مصر شكوى في الفيفا دون العبور على المحكمة الرياضية، قد يؤدي بوقف الاتحاد المصري والمنتخب المصري.
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