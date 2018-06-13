مشاهير الفن والإعلام يشاركون في عزاء والد الإعلامي عمرو الكحكي (صور)

توافد المزيد من مشاهير الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء في وفاة الحج سعد الكحكي والد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قنوات النهار وشقيقه الإعلامي عمرو الكحكي وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





كان ضمن الحضور من الإعلاميين احمد المسلماني وتامر امين والبيرت شفيق ومحمود سعد وأسامة الشيخ وشريف خالد وشرف مدكور والشيف شربيني ورويدا ييبرس وايهاب جلال محمد عبد النور وطارق علام ولمياء فهمي عبد الحميد ومنى العراقي.





كما تواجد في بداية العزاء من الإعلاميين عمرو اديب وطارق نور رئيس مجلس إدارة فضائية "القاهرة والناس "ورجل الأعمال إيهاب طلعت ومحمد فودة ود.محمد الباز وتامر الصيرفي ومحمد الدسوقي رشدي رئيس تحرير عين و محمود مسلم ومحمد سعد و محمد عبد المتعال ووليد العيسوي وياسر سليم رئيس مجلس إدارة قنوات الحياة والعاصمة.





ومن نجوم الفن شيرين وجدي ومحمد محمود عبد العزيز و شريف باهر وطارق لطفي ود.ابراهيم ابو زكري ود.اشرف زكي والمخرج محمد النقلي والمنتج محمود شميس والمنتج محمد صيام.



