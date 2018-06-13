مميزات مذهلة يوفرها تحديث "كأس العالم" للعبة FIFA 18

حصلت لعبة كرة القدم "FIFA 18" على تحديث كأس العالم بروسيا 2018، حيث طرحت شركة EA المطورة للعبة هذا التحديث للمستخدمين، وقالت الشركة إن تحديث كأس العالم 2018 سيتيح التجربة الكاملة والرسمية للمسئولين الرسميين عن الفرق، الملاعب، الأطقم، الشارات، الكرة الرسمية والكأس الرسمى التى سيحصل عليها الفائز"، وفيما يلى نعرض أبرز 6 مميزات يوفرها التحديث الجديد للعبة كما يلي:

- يعتبر هذا التحديث مجانا، حيث يمكن لكل مالكى لعبة FIFA 18 على أجهزة PlayStation 4 ومنصة Xbox One والكمبيوتر الشخصى ومنصة Nintendo Switch تنزيل تحديث كأس العالم مجانًا.





- يوفر هذا التحديث جميع الملاعب الروسيّة المشاركة فى البطولة العالمية، فضلًا عن 32-منتخبًا – بجانب 17 منتخبًا لم يتأهلوا للنهائيات، أمثال أمريكا وهولندا وإيطاليا.





- يوفر تحديث كأس العالم FIFA 18 للمستخدمين القدرة على لعبة نهائيات بطولة كأس العالم تمامًا على نفس النحو الذى ينتهجه طور Career Mode.





- هناك وضع Custom World Cup والذى يتيح للمستخدمين إنشاء بطولة كأس العالم وفقا لاختياره، بما فى ذلك مشاركة منتخبات لم تتأهل فى الواقع الفعلى.





- يمكن للاعبى الأجهزة المكتبية أو PS4 وXbox One إنشاء مباريات Online Tournaments و Online Friendlies فى وضع “كأس العالم".



