البحرين ترفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 2%

قال مصرف البحرين المركزي في بيان يوم الأربعاء إنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2.00%.





جاء الإعلان بعد دقائق من قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الى نطاق من 1.75 الى 2.00 بالمئة وتوقعه زيادتين اخريين للفائدة في 2018.





وقال المصرف المركزي ”قرر مصرف البحرين المركزي اليوم وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.00% إلى 2.25%“.





وأضاف قائلا ”كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى 2.00%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3.00 %“.





وقال البيان إنه تم ”تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.00%“.