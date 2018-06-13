تعرف على أسعار "هوانسو X" الصينية الجديدة.. شبيهة لامبورجيني أوروس! (صور)

نشرت شركة "هوانسو" الصينية أولى صور الفئة X الجديدة.





وفي الصور تظهر الفئة X، التي تنتمي للسيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، بكشافات نحيفة ومئزر أمامي مرتفع على غرار السيارة لامبورجيني Urus، في حين تتألق المؤخرة بمصابيح نحيفة ونافذة مسطحة وسبويلر حافة سقف كبير وموزع هواء على غرار بورشه Cayenne.





ويبلغ طول قاعدة عجلات الفئة X الجديدة 2815 ملم، وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 0ر2 لتر وبقوة 195 حصان.



