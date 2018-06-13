"الفجر" ترصد أجواء آخر ليلة سحور في رمضان بدمنهور (صور)

لم تتوقف حركة الإقبال الشديد على محال وعربات بيع "الفول والفلافل" قبيل ساعات قليلة من السحور الأخير لشهر رمضان الكريم، حيث تزاحم العشرات على محال الفول والألبان والجبن لشراء سحور الليلة الأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك، لما اعتادوا عليه المصريون في مائدة السحور.وتعتبر وجبة الفول هي السحور الأساسي للمواطنين وهي من المعالم الرئيسية في الشوارع المصرية خلال شهر رمضان الكريم، حيث توافد المواطنين عقب انتهاء صلاة التراويح الأخيرة، على عربات الفول ومحل "عبداللاه" بمدينة دمنهور بالبحيرة لشراء وجبة السحور.كما يعد محل "عاصي" الموجود بشارع الصاغة أحد أقدم شوارع مدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر طباخي الفول في مصر حيث كان الحاج "على عاصي" رحمه الله يجهز قدرة من الفضة ممتلئة بالفول يستقبلها أحد أطباء الملك فاروق في محطة السكة الحديد لمدينة دمنهور فيقوم بالكشف عنها ثم ينقلها إلي قصر رأس التين أو المنتزة بالإسكندرية أو قصر القبة وعابدين في القاهرة.