بيكيه يعلق على رحيل لوبيتيجي

علق جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، على إقالة جوليان لوبيتيجي من تدريبات المنتخب وتعيين هييرو بديلاً له في كأس العالم.





ونشر بيكيه تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب فيها: جامعة ميشيجان فى كرة السلة عام 1989 بطل لـNCAA.. لن تكون هذه المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، نحن الآن متحدون أكثر من أى وقت مضى.





وحرص بيكيه خلال التغريدة المنشورة على رصد مثال مشابه لما حدث مع المنتخب الإسباني، وهو لفريق السلة فى جامعة ميشيجان، عندما تمت إقالة المدرب قبل بدء نهائيات بطولة NCAA، قاد مساعده الفريق وتم الفوز باللقب.





الجدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني قرر إقالة لوبيتيجي من منصبه بعد اتفاقه مع ريال مدريد على تدريب الفريق دون علم الاتحاد.