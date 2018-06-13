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ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:53 م
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
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إسلام أمين
 
ضبطت إدارة تموين مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، 250 صفيحة جبنة ثلاجة بإجمالي 5 طن وكذلك عدد 200 قرص جبنة رومي بإجمالي 2.5 طن مجهولة المصدر داخل احد الثلاجات الغير مرخصة، وعدد 3 صفيحة أجبان منتهية الصلاحية زنة 60 كيلو جرام وعليها علامات التلف وتغير الصفات الطبيعية.

كما تم ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وتم التحفظ بداخله علي عدد 50 شكارة أعلاف زنة الشكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 2.5 طن أعلاف بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، قبل بيعهم بأسواق المحافظة.

وضبط مصنع منظفات غير مرخص وتم التحفظ عليه بداخله 5 براميل صابون سائل مجهول المصدر بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وكمية كبيرة من البودرة المستوردة مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من الروائح الصناعية المختلفة.
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
ضبط 7.5 طن جبن مجهولة المصدر وفاسدة قبل ترويجهم بالبحيرة (صور)
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