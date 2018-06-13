"الإبراشي": 3000 مشجع مصري سيسافرون لروسيا لتشجيع المنتخب

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم يوم الجمعة المقبلة، قائلًا:"غير مصيرية"، لافتًا إلى أن منتخب أوروجواي هو المرشح لكي يكون أول المجموعة، لكن كأس العالم قد يحمل الكثير من المفاجئات.



وتابع "الإبراشي"، خلال برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى سفر ما يقرب من 3000 مشجع مصري لروسيا لتشجيع المنتخب في مباريات كأس العالم.



ولفت إلى أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ما زال هو أمل مصر في الحصول على أول أو ثاني المجموعة، معقبًا: "كلنا نأمل بلحاق محمد صلاح بالمباراة الاولى أو الثانية".

