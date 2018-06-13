ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:50 م
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك
البابا تواضروس الثاني
طباعة
إيريني صفوت
 
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال قداسته، في مستهل عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم في كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالأنبا رويس،: "فى البداية أحب أن أهنيء كل الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الذي يحل بعد يومين، ونهنيء كل المسؤولين في بلدنا العزيز مصر ونهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل وأيضًا رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد مصطفى مدبولي وكل السادة الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب وكل النواب والمسؤولين في بلادنا الحبيبة بعيد الفطر بعد شهر الصوم،  ونصلي إلى الله أن يجعل كل أيام المصريين فرحًا وسلامًا". 
المزيد عن: عيد الفطر المبارك البابا تواضروس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 11:50:00 PM