البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:50 م
إيريني صفوت
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال قداسته، في مستهل عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم في كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالأنبا رويس،: "فى البداية أحب أن أهنيء كل الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الذي يحل بعد يومين، ونهنيء كل المسؤولين في بلدنا العزيز مصر ونهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل وأيضًا رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد مصطفى مدبولي وكل السادة الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب وكل النواب والمسؤولين في بلادنا الحبيبة بعيد الفطر بعد شهر الصوم، ونصلي إلى الله أن يجعل كل أيام المصريين فرحًا وسلامًا".
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