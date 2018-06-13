رئيس بعثة المنتخب يكشف أخر المستجدات بشأن مشاركة "صلاح" في مباراة أوروجواي



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الجهاز الفني والفريق الطبي سيحدد إذا كان سيشارك محمد صلاح في المباراة الأولى لكأس العالم، متابعا: "نطمئن الجمهور بأن صلاح أدى تدريب قوي للغاية لم نتوقعه".









قال الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس بعثة المنتخب الوطني بكأس العالم، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.