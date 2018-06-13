أكبر شركة مصدرة للسائحين ببلجيكا: مصر من أكثر 5 وجهات مطلوبة عالميا

صرح حسام الشاعر، الشريكك الرسمي لتوماس كوك العالمية أكبر شركة مصدرة للسائحين من بلجيكا إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية بأنه قد تضاعفت أعداد السياح البلجيكيين الواردين خلال موسم صيف ٢٠١٨ مقارنة بالعام الماضي وأنها سوف تستمر في دفع الطلب على المقاصد المصرية، كما هو مرفق في تصريحات يان ديكايسر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا.





وأضاف "الشاعر"، أن توماس كوك قامت بالتعاقد على اعداد مضاعفة من الرحلات الأسبوعية المباشرة من مطار بروكسل الى مختلف المقاصد الشاطئية المصرية حيث تعتبر الشركة اكبر مصدر للسائحين من بلجيكا الى مصر هذا الصيف.





وتابع: "ازداد الطلب على مصر بنِسَب تتعدى ال٩٠٪؜ مقارنة بالعام الماضي حيث أصبحت مصر من أكثر خمس وجهات مطلوبة على مستوى العالم كما شهد موسم الشتاء أيضا نسبة طلب تزيد عن ٦٠٪؜ مقارنة بمثيله السابق".



