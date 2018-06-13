نجوم المونديال (1)| الأسطورة الأرجنتينية "مارادونا" أفضل لاعب في التاريخ

"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.

بطل الحلقة الأخيرة من "نجوم المونديال" هو أسطورة الكرة الأرجنتينية "دييجو أرماندو مارادونا" والذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم علي الإطلاق وذلك بفضل ما حققه من إنجازات وبطولات وأرقام قياسية خلال مسيرته الكروية ستظل خالدة في تاريخ اللعبة وفي أذهان عشاق الساحرة المستديرة، وُلد "مارادونا" في مدينة "لانوس"، جنوب بوينس آيرس بالأرجنتين لعائلة فقيرة، كان أكبر ابن بعد ثلاثة بنات، ولديه شقيقان هما هيوجو وإدواردو، وكلاهما كانا لاعبي كرة قدم محترفين أيضاً، في سن العاشرة اكتشفت موهبة مارادونا الكروية عندما كان يلعب مع نادي إستريلا روجا، ولعب في المرحلة قبل الاحترافية مع نادي أرجنتينوس جونيورز بين عامي 1974 و1977، ومن ثم كمحترف في نفس النادي حتى سنة 1981، انتقل بعد ذلك إلى نادي بوكا جونيورز ولعب معه 40 مباراة وسجل 28 هدفًا.

في عام 1982 اتجه "مارادونا" إلي أسبانيا وانضم لصفوف فريق برشلونة مقابل 5 ملايين إسترليني، واستمر مع الفريق الكتالوني عامين وشارك في 36 مباراة وسجل 22 هدف، ثم انتقل إلي نادي نابولي الإيطالي والي لعب له في الفترة من 1984 وحتي 1991 وشارك في 188 مباراة وسجل 81 هدفًا، ثم انتقل لنادي أشبيلية ولعب معه موسم واحد وشارك في 26 مباراة وسجل 5 أهداف وفي عام 1993 انتقل لفريق نيولز أولد بويز ولعب معه 5 مباريات فقط، قبل أن يختتم مسيرته الكروية مع نادي بوكا جونيورز عام 1997.

حقق مارادونا عدة بطولات خلال مسيرته الكروية مع الاندية التي لعب لها أبرزها، لقب دوري الدرجة الاولي الأرجنتيني مع بوكا جونيورز عام 1981، وكأس ملك أسبانيا والدوري الأسباني وكأس السوبر الأسباني مع برشلونة، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي والسوبر الإيطالي مع نابولي.

أما عن مسيرته الدولية، لعب "مارادونا" أول مبارياته مع منتخب الأرجنتين عندما كان عمره 16 عاماً، ضد منتخب المجر، وعندما أصبح عمره 18 عاماً، مثل بلاده في بطولة العالم لكرة القدم للشباب، و كان نجم البطولة، وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب العالمي بعد فوزه علي منتخب الاتحاد السوفيتي بنتيجة 3 - 1 في النهائي.

وشارك "مارادونا" في نهائيات كأس العالم 4 مرات، وسجل 8 أهداف في 21 مباراة خاضها في المونديال، أول مشاركة له كانت في بطولة عام 1982 وخرج منتخب بلاده في الدور الثاني، أما ثاني مشاركة له في العرس العالمي كانت في بطولة المكسيك عام 1986، حيث قاد الأرجنتين بالفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وفاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وسجل في البطولة هدفين تاريخيين في شباك منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي الأول كان عن طريق "لمسه يد" وهي الواقعة المعروفة باسم "يد الإلـه"، في حين أن الهدف الثاني سجّل من مسافة 60 م (66 ياردة) راوغ بها لاعبي المنتخب الإنجليزي الستة قبل أن يصل للمرمي، وتم اختيار ذلك الهدف "هدف القرن العشرين".

شارك مارادونا مع منتخب بلاده أيضاً في كأس العالم عام 1990 ووصل إلى المباراة النهائية، إلا أن فريقه خسر أمام منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 1–0 في المباراة النهائية بضربة جزاء مشكوك بأمرها، كما شارك في مونديال 1994 ولعب مباراتين فقط، وسجل هدفًا واحدًا ضد اليونان، قبل إعادته إلى بلاده بعد ثبوت تعاطيه منشطات الايفيدرين.

تعرض "مارادونا" للإيقاف لمدة 15 شهرا في عام 1991 بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين، في إيطاليا، و بعد اعتزاله عام 1997, اكتسب وزنا زائدا، وعانى من اعتلال صحته، والآثار المترتبة على تعاطي الكوكايين، وعلى الرغم من انه كان قليل الخبرة التدريبية، إلي أنه أصبح مدربًا للمنتخب الأرجنتيني في نوفمبر 2008، بعقد عمل لمدة ثمانية عشر شهرا، حتى انتهاء عقده بعد كأس العالم 2010، بعد رحيله عن تدريب المنتخب الأرجنتيني تولي تدريب الوصل الإماراتي، ثم فريق الفجيرة الإماراتي.