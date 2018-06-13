البورصة الأمريكية تتراجع عند الإغلاق عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.





وقرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين مستوى 1.75% إلى 2%، كما رفع توقعات زيادتها إلى 4 مرات خلال العام الجاري.





فيما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في 2018.





وارتفعت أسهم البنوك بعد قرار الفيدرالي، حيث صعد سهم "جولدمان ساكس" بنحو 1.3%، وكذلك سهم "مورجان ستانلي" بنسبة 1%.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر" داو جونز" الصناعي بنحو 0.5% إلى 25201.2 نقطة، ليفقد 119.5 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4% إلى 2775.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.1% إلى 7695.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.589 نقطة.