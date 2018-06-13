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بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:47 م
بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس
بريس دالاس
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أحمد جمال أحمد
 

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية افتتاحا كبيرا للعرض الجماهيري لفيلم Jurassic World: Fallen Kingdom الذي يعد الجزء الجديد من سلسلة أفلام حديقة الديناصورات الشهيرة.

و حرص عدد كبير من الجمهور على الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع النجم كريس برات ونجمة الفيلم بريس دالاس، التي افتتحت العرض بمؤتمر صحفي قبيل العرض.

وعيد هذا هو العرض الجماهيري الثالث للفيلم بعد عرضه في احتفالية كبيرة بمدينتي شنجهاي ومدريد.

 

بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس
بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس
بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس
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