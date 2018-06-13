بريس دالاس تفتتح العرض الخاص لـ Jurassic World بلوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية افتتاحا كبيرا للعرض الجماهيري لفيلم Jurassic World: Fallen Kingdom الذي يعد الجزء الجديد من سلسلة أفلام حديقة الديناصورات الشهيرة.

و حرص عدد كبير من الجمهور على الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع النجم كريس برات ونجمة الفيلم بريس دالاس، التي افتتحت العرض بمؤتمر صحفي قبيل العرض.

وعيد هذا هو العرض الجماهيري الثالث للفيلم بعد عرضه في احتفالية كبيرة بمدينتي شنجهاي ومدريد.