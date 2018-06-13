ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دومينيك حوراني في الإسكندرية من أجل "عمر خريستو" (صور)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:43 م
دومينيك حوراني في الإسكندرية من أجل عمر خريستو (صور)
دومينيك حوراني
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

انتقلتالنجمة اللبنانية دومينيك حوراني، فريق عمل فيلم "عمر خريستو" الى الإسكندرية لتصوير عدد من مشاهد للفيلم هناك بعد عودتهم من لبنان.

 

وقالت شمس أبوالسعود مدير الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" في بيان لها اليوم، إن فريق العمل يسابق الزمن للانتهاء من تصوير الفيلم استعدادا لعرضه في موسم عيد الأضحي، خاصة انه عقب الانتهاء من التصوير في الإسكندرية يتبقي أربعة أيام تصوير داخل القاهرة سيتم الانتهاء منها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

 

وقال عاطف عبد اللطيف مؤلف قصة الفيلم وأحد أبطال العمل، إن فيلم "عمر خريستو" من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية وتم الانتهاء من تصوير مشاهد لبنان قبل شهر رمضان وفضلنا تصوير مشاهد الإسكندرية خلال شهر رمضان قبل زحمة الإجازات والأعياد والمصايف بالإسكندرية، وحتى نتمكن من الانتهاء من تصوير الفيلم والاستعداد لعرضه خلال عيد الاضحي.

 

الجدير بالذكر أن فيلم "عمر خريستو " يضم مجموعة من النجوم وهم عاطف عبد اللطيف ودومينيك حوراني وسامي مغاوري وأحمد تهامي وياسر الطوبجي وريهام عزيز ومارتينا عادل وقصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي وانتاج فني مينا فوزي واخراج سيف يوسف.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 10:00:02 PM