دومينيك حوراني في الإسكندرية من أجل "عمر خريستو" (صور)

انتقلتالنجمة اللبنانية دومينيك حوراني، فريق عمل فيلم "عمر خريستو" الى الإسكندرية لتصوير عدد من مشاهد للفيلم هناك بعد عودتهم من لبنان.

وقالت شمس أبوالسعود مدير الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" في بيان لها اليوم، إن فريق العمل يسابق الزمن للانتهاء من تصوير الفيلم استعدادا لعرضه في موسم عيد الأضحي، خاصة انه عقب الانتهاء من التصوير في الإسكندرية يتبقي أربعة أيام تصوير داخل القاهرة سيتم الانتهاء منها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وقال عاطف عبد اللطيف مؤلف قصة الفيلم وأحد أبطال العمل، إن فيلم "عمر خريستو" من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية وتم الانتهاء من تصوير مشاهد لبنان قبل شهر رمضان وفضلنا تصوير مشاهد الإسكندرية خلال شهر رمضان قبل زحمة الإجازات والأعياد والمصايف بالإسكندرية، وحتى نتمكن من الانتهاء من تصوير الفيلم والاستعداد لعرضه خلال عيد الاضحي.

الجدير بالذكر أن فيلم "عمر خريستو " يضم مجموعة من النجوم وهم عاطف عبد اللطيف ودومينيك حوراني وسامي مغاوري وأحمد تهامي وياسر الطوبجي وريهام عزيز ومارتينا عادل وقصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي وانتاج فني مينا فوزي واخراج سيف يوسف.