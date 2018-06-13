توفيق عكاشة: المسيحيون من أصول عربية و"كلنا عبرانيون" (فيديو)
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:43 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المسيحيون من أصول عربية، وكلنا عبرانيون، معقبًا: "الكلام اللي بقوله ماحدش قاله في العالم، وأتحدى العرب جميعًا بعلمائهم وأناظرهم".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن الأمازيغ جنس خليط من الكنعانيين والمصريين، موضحًا أن سيدنا إسماعيل تزوج مرتين، زوجته الأولى ابنة خالته من مصر، وزوجته الثانية من حضر موت.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى كلم 3 نساء، وهن من أصل عربي؛ هاجر، وسارة، ومريم العذراء، متابعًا: "قال لهاجر سأجعل من ذريتك نسلًا بعدد حصى حبات الرمال، وقال لسارة هخلي ولادك أعلم وأغنى نسلًا في الأرض"..
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