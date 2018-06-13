بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:31 م
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف، بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وروسيا الخميس 14-6-2018 في كأس العالم، رابط مباراة السعودية وروسيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوم الخميس 14-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السعودية وروسيا.
مشاهدة مباراة السعودية وروسياالمعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي ان المفتوحة وبي ان ماكس 1) + خليل البلوشي وأحمد الطيب (بي ان ماكس 2) .6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .5:00 مساءاً بتوقيت مصر .6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .6:00 مساءاً بتوقيت العراق .5:00 مساءاً بتوقيت السودان .6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:00 مساءاً بتوقيت تونس .4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .6:00 مساءاً بتوقيت قطر.3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .رابط مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوتيوب HD كورة اون لاين | ماتش السعودية وروسيا مباشر اليوم 14/6/2018 بدون تقطيع
المعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي ان المفتوحة وبي ان ماكس 1) + خليل البلوشي وأحمد الطيب (بي ان ماكس 2) .
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
رابط مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوتيوب HD كورة اون لاين | ماتش السعودية وروسيا مباشر اليوم 14/6/2018 بدون تقطيع
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