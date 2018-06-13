ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:31 م
بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف
طباعة
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف، بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وروسيا الخميس 14-6-2018 في كأس العالم، رابط مباراة السعودية وروسيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوم الخميس 14-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السعودية وروسيا.

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا
المعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي ان المفتوحة وبي ان ماكس 1) + خليل البلوشي وأحمد الطيب (بي ان ماكس 2) .
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
رابط مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوتيوب HD كورة اون لاين | ماتش السعودية وروسيا مباشر اليوم 14/6/2018 بدون تقطيع

المزيد عن: يلا شوت السعودية وروسيا يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وروسيا كورة لايف كورة اون لاين بث مباشر السعودية وروسيا السعودية وروسيا بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 10:00:02 PM