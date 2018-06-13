حقيقة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين





نفى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين في المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الصرف يتم بانتظام.









وقال في بيان اليوم، أن الهيئة أرسلت للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المُحالين للمعاش حتى فبراير 2017، وطلبت زيادة المخصصات المُدرجة لها في الميزانية الجديدة، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة، لاختصار جدول الانتظار، موضحًا أن الدولة قدمت أكثر من 110 ملايين جنيه دفعة واحدة فؤ العام الماضي، بجانب 2.5 مليون جنية شهريًا تقدمها الحكومة، لصالح الزملاء المحالين إلى المعاش.









وأضاف "جبر" أن مكافحة نهاية الخدمة منصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حيث نص فى المادة 110 على: "إذا انتهى عقد الصحفي، احتُسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986، بإضافة العمال والإداريين، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريًا، ويتم الصرف بمقتضاه، وفي ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية.









وأكد رئيس الهيئة أن القوانين السابقة التي تم إلغاؤها، ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة، نظرًا أن إقرارها ورد على سبيل الحصر في قانون نقابة الصحفيين، ولا يجوز النص عليها في أكثر من قانون.