باولينيو: لا أريد التعليق على رحيل لوبيتيجي.. وهذه المنتخبات مرشحة لحصد اللقب

تحدث باولينيو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن توقعاته في مونديال روسيا، المقرر إنطلاقة يوم غد الخميس باللقاء الافتتاحي بين روسيا والسعودية.





نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات باولينيو الذي قال: اعتقد أن المنتخب البرازيلي تحسن كثيراً عن السنوات الماضية، لدينا فرصة جديدة لتصحيح أخطاء الماضي.





وأضاف: تعرضنا لضغوط كبيرة بسبب كاس العالم الماضي بعد الهزيمة من ألمانيا، ولكن الآن لدينا فرصة للعمل بشكل جيد، نعلم مدي صعوبة ذلك، لأنه لا يوجد خصم سهل في البطولة.





وعن إقالة لوبيتيجي من تدريب المنتخب الإسباني قال: إسبانيا لا تزال منتخب مرشح للفوز باللقب، ولا أريد التعليق على رحيل المدرب.





أما عن المرشحين للفوز باللقب قال: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، اعتقد أنهم الأقرب للفوز.