بعد ظهوره في "رامز تحت الصفر".. أحمد آدم ترند على "تويتر"

تصدر هاشتاج "أحمد آدم" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" حيث جاء في المركز العشرين ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.





ويأتي ذلك بعد إذاعة الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" والذي حل فيها آدم ضيفًا.