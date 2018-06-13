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بعد ظهوره في "رامز تحت الصفر".. أحمد آدم ترند على "تويتر"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:32 م
بعد ظهوره في رامز تحت الصفر.. أحمد آدم ترند على تويتر
أحمد آدم
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شيماء عطية
 
تصدر هاشتاج "أحمد آدم" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" حيث جاء في المركز العشرين ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.

ويأتي ذلك بعد إذاعة الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" والذي حل فيها آدم ضيفًا.
بعد ظهوره في "رامز تحت الصفر".. أحمد آدم ترند على "تويتر"
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