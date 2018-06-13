"إتحاد الصناعات" يؤكد أهمية تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2017

كللت مجهودات إتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد زكي السويدي فيما يخص المطالبة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 في شأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية بالنجاح، حيث أصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد.





وأوضح السويدي، أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لأستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.





وأكد السويدي، على أهمية هذا التعديل حيث يكون إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان إستفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الإقتصادية القومية.





هذا ومن الجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية كان قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.