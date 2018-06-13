"عكاشة": العرب هم الأقرب لسيدنا إبراهيم من بني إسرائيل.. ومُستعد لمناظرة العلماء

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يقوم بكتابة كتاب عن أبناء سيدنا إسماعيل، ولكنه لم يكتمل، لافتًا إلى أنه قرأ كتابًا عن سيدنا إسماعيل ممتلئ بالمغالطات التاريخية.





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن حروب الجيل الرابع تعتمد على التعددية الجنسية، مشيرًا إلى أن القبائل الأمازيغية والأكراد من أصل العرب.



