"عكاشة": العرب هم الأقرب لسيدنا إبراهيم من بني إسرائيل.. ومُستعد لمناظرة العلماء
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:26 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يقوم بكتابة كتاب عن أبناء سيدنا إسماعيل، ولكنه لم يكتمل، لافتًا إلى أنه قرأ كتابًا عن سيدنا إسماعيل ممتلئ بالمغالطات التاريخية.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الأربعاء، أن حروب الجيل الرابع تعتمد على التعددية الجنسية، مشيرًا إلى أن القبائل الأمازيغية والأكراد من أصل العرب.
وأكد أن العرب هم الأقرب لسيدنا إبراهيم من بني إسرائيل، وأنه مستعد لمناظرة العلماء بما يقوله عن نسب سيدنا إبراهيم، مناشدًا رجال الدين اليهودي والمسيحي والإسلام بأن يفيقوا حتى يخرجوا علمًا صحيحًا.
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