بـ49 سهرة رمضانية و10 آلاف مشاهد و5 دول إسلامية.. الأوبرا تتألق بحفلاتها الرمضانية خلال الشهر الكريم(صور)

اختتمت الأوبرا المصرية أنشطتها وفعالياتها الفنية خلال شهر رمضان والتي حضرها ما يقرب من عشرة آلاف مشاهد، وشملت مجموعة من الأمسيات والحفلات الرمضانية بالإضافة إلي سهرات الدول العربية والإسلامية.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن البرنامج الفني تضمن 49 حفل فنى متنوع كانت معظمها كاملة العدد وفي بعضها اضطرت إدارة الأوبرا للاستعانة بمقاعد إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير.

وأشار صابر الى إقامة 24 حفل رمضاني على المسرح المكشوف الذي تزينت جنباته بالأجواء الرمضانية ووصفه بأنه تحول الى حلبة منافسة بين الفرق الفنية خلال الشهر الكريم ليتأكد من خلاله على الدور الريادي للأوبرا كمنارة للثقافة والفنون بقوتها الناعمة ويظل أحد مشاعل التنوير للجماهير وخاصة الشباب، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الرمضاني جاء متنوع وجمع بين الطرب والإنشاد الديني والغناء الصوفي والموسيقي الروحانية وبعض التجارب فنية متفردة للشباب ومنها (مدحت صالح – نسمة عبد العزيز – وفرق الرضوان للإنشاد الصوفي – مجموعة الحضرة – حازم شاهين وفرقته – الأخوة ابو شعر – ايامنا الحلوة – الشيخ إيهاب يونس لإنشاد الصوفي والتراثي – دينا الوديدى – فريق بساطة – المولوية المصرية للفنان عامر التوني – فرقة الجنوبي النوبيه بقيادة محمود الشرقاوي – على الهلباوي – تجربة فنية جديدة يقدمها الموسيقار فتحى سلامه مع الشيخ محمود التهامي – رسالة سلام للفنان انتصار عبد الفتاح – المغنية التونسية غالية بن علي).

وأوضح أن خمس دول عربية وإسلامية احتفلت بالشهر الكريم على المسرح الصغير بتقديم فرق وفنون تعبر عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهم (أندونسيا – البوسنة والهرسك – تونس – كازاخستان– السودان)، وذلك بالتعاون مع سفارتهم بالقاهرة بجانب احتفال سفارة أرمينيا بمرور 100 عام على استقلالها.

25 حفل أخر تأتي استكمالا لحفلات الموسم الفني علي مسارح الأوبرا ( الكبير – الجمهورية – معهد الموسيقى العربية – أوبرا الإسكندرية ودمنهور ) ومنها اوركسترا القاهرة السيمفوني الذي قدم ثلاث حفلات متميزه علي المسرح الكبير الاول تحت عنوان اتجاهات مصرية بقيادة المايسترو ناير ناجي اما الثاني بقيادة سوليست الفيولينة ياسر الصيرفي وتضمن مجموعة من المؤلفات الشرقية و العالمية و الثالث بقيادة عازف الفيولينة المايسترو الشاب محمد شرارة كما تألقت فرق الموسيقي العربية بنجومها خلال الشهر الكريم حيث قدمت كل من الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقي العربية و شاركت فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشي بحفل في الليالي الرمضانية علي المسرح الكبير.

وواصلت فرقة الانشاد الدينى بقيادة لمايسترو عمر فرحات تأكيدها علي تفردها في فنون الانشاد والمديح والابتهالات من خلال حفلها على مسرح الجمهورية ،بجانب حفلين لنجوم فرقة أوبرا القاهرة خلال الشهر الكريم قدم خلالهما مجموعة من اشهر اغاني المسرحيات و الأفلام العالمية وانتقلت الفعاليات الى مسرح أوبرا الإسكندرية ولأول مرة بالتعاون بين دار الأوبرا وصندوق التنمية الثقافية حقق العرض المسرحي سلم نفسك للمخرج خالد جلال وشباب الدفعة الثالثة للتمثيل والارتجال نجاحا كبيرا خلال يومي عرضة قدمت اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفل بقيادة سوليست لفيولينة الدكتور حسن شرارة .