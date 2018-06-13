بعد قمة مكة.. الشارع الأردني يوجه صفعة قوية لأمير قطر

الأمر الذي أدى بالأردنيون للخروج للأعتراض على مشروع قانون ضريبة التدخل، وبناء عليه عمدت قناة الجزيرة على النفخ في الأحداث وتصويرها على أنها ثورة شعبية، ساعية لإظهار فشل محاولات الإصلاح والتواصل مع الشارع الأردني.



وخرج بالملك عبدالله الثاني، للشعب وطلبه من الإعلام التهدئة، ولكن الجزيرة واصلت دعواها للقتنة، حيث قامت على إثر ذلك السعودية والكويت والإمارات بالتدخل لمساعدة الأردن عبر قمة مكة، فجن جنون قطر وراحت تكيل الاتهامات وتطاولت على أمير قطر تميم بن حمد.





تحرض قناة الجزيرة القطرية، منذ يناير 2018 على الاحتجاج في الأردن، واستمرت الجزيرة في التحريض طيلة تلك الفترة،