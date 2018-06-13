ياسر سامي يحتفل بانتهاء تصوير نسر الصعيد (صور)

احتفل فريق عمل مسلسل نسر الصعيد باخر يوم تصوير الذى انتهي في ديكور العمل بمنزل النجم محمد رمصان بأرض أشرف عبد الباقي بالصليبة.

احتفل فريق عمل مسلسل نسر الصعيد باخر يوم تصوير الذى انتهي في ديكور العمل بمنزل النجم محمد رمصان بأرض أشرف عبد الباقي بالصليبة.