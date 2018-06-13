ياسر سامي يحتفل بانتهاء تصوير نسر الصعيد (صور)
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:14 م
الفجر الفني
احتفل فريق عمل مسلسل نسر الصعيد باخر يوم تصوير الذى انتهي في ديكور العمل بمنزل النجم محمد رمصان بأرض أشرف عبد الباقي بالصليبة.
وحضر كل نجوم العمل آخر يوم تصوير إلى أن انتهي آخر مشهد وقال المخرج ياسر سامي فركش.
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