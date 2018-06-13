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التحالف العربي: ميناء الحديدة منطقة عسكرية (فيديو)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:18 م
التحالف العربي: ميناء الحديدة منطقة عسكرية (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي، تقريرًا متلفزًا تحت اسم "تحرير الحديدة"، وتضمن التقرير أن قوات المقاومة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة الحديدة اليمنية؛ تمهيدًا لتحريرها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف التقرير، أن قوات التحالف العربي أعلنت إغلاق الملاحة البحرية في ميناء الحديدة بالتزامن مع عملية تحريرها، وأعلنت المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية للحفاظ على سفن الملاحة الدولية.

وأشار التقرير، إلى أن تحرير مدينة الحديدة هام للغاية، لأنه يقطع يد مليشيا الحوثي البحرية. 

المزيد عن: مدينة الحديدة اليمنية اليمن الحديدة
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