"شباب تحيا مصر" يقيم غدا حفل إفطاره السنوي (صورة)

للعام الثالث على التوالي قيم تحالف شباب تحيا مصر غدا الخميس، حفل إفطاره السنوي، بحضور الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم، والسفيرة "نبيلة مكرم" وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور "محمد الخشت" رئيس جامعة القاهرة ، و"محمد عاطف نوير" نقيب المعلمين ،الدكتورة "سالي فريد" رئيس مجلس البحوث الإفريقية.





ويشارك أيضا الدكتور "خالد الطوخى" رئيس مجلس إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،المستشار "عبد الهادى سعيد أبوسريع" نائب رئيس محكمة جنايات الجيزة،الداعية الإسلامى "مظهر شاهين" وباقة من الشخصيات العامة والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية، فضلآ عن عدد كبير من كبار رجال الدولة، وذلك بأحد المطاعم المطله على نيل المنيل .



