شقيقان يقتلان والدهما لتحرشه بشقيقتهم بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من المدعوة "ج.ر.ع" 45 عاما - ربة منزل ومقيمه بقرية الوسطانية، بقيام نجليها كل من "م.خ.ا" 25 عاما - مبيض محاره، و"م.خ.ا" 26 عاما – عامل، بالتعدي على والدهما المدعو "خ.م.ا" 53 عاما – فلاح، بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته عبارة عن جرح طعني نافذ بالبطن والتي أودت بحياته، وذلك بسبب حدوث مشادة بينهم بسبب قيام زوجها المذكور بالتحرش بنجلتة "م.خ.ا" 14 عاما – طالبه، وقيامهما عقب ذلك بوضع جثته داخل جوال بلاستيك وسلة من الخوص تمهيدًا للتخلص منه.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكور بالحالة المشار إليها، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الواقعة فيما بينهما لذات السبب المشار إليه، وأضافا بتخلصهم من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية، وجاري تحرير المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.