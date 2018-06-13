بعد انتقال رمضان صبحي إليه.. كل ما تريد معرفته عن "هدرسفيلد تاون الإنجليزي"

انتقل اللاعب المصري رمضان صبحي، خلال الساعات الماضية من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي إلى صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل رسمي، مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني، بعد أن قضى عامين داخل صفوف فريق ستوك سيتي، ويعرض "الفجر" نبذة عن تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي.

تأسيس النادي

ويقع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لكرة القدم في غرب مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا، حيث تأسس عام 1908م، ويلعب بدوري البطولة الإنجليزية.

رقم 3 حظ اللعب بالدوري الممتاز

يعد رقم 3 هو رقم الحظ للنادي، حيث حقق نادي هدرسفيلد بطل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "الممتاز" 3 مرات متتالية، بمواسم "1923- 1924"، "1924-1925"، "1925- 1926"، كما أصبح الوصيف لـ 3 مرات بمواسم "1926–1927"، "1927–1928", "1933–1934"، وخلال الدوري الممتاز أيضًا حصل على المركز الثالث لمدة 3 مرات أيضًا، مواسم "1922-1923"، 1935- 1936"، "1953- 1954".

اللعب بدوري البطولة الإنجليزية

حصل هدرسفيلد على لقب البطل مرة واحدة بعام "1969–1970"، كما حصل على لقب الوصيف مرتين عامي "1919- 1920"، و"1952- 1953"، والتصفيات التأهيلية لمرة واحدة عام 2017.

اللعب بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

تأهل هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى مرة واحدة عام "1982-1983"، وفاز بالتصفيات التأهيلية مرتين عامي 1995, 2012، ووصل للتصفيات التأهيلية مرة واحدة عام 2011م، كما وصل لنصف نهائي التصفيات التأهيلية 4 مرات أعوام 1992, 2002, 2006, 2010.

اللعب بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية

وكان النادي بطلًا للدوري الإنجليزي الدرجة الثانية مرة واحدة موسم "1979 – 1980"، كما فاز بالتصفيات التأهيلية مرة واحدة عام 2004م.

البطولات والكؤوس

حصل النادي كأسين أحدهما الاتحاد الإنجليزي والثاني يوركشاير، وبطلًا لدرع الاتحاد الإنجليزي، كما كان وصيفًا 5 مرات بعدد من البطولات الكروية المختلفة بالدوريات الإنجليزية.

فحصل على كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة عام 1922، والوصيف لكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات أعوام، "1920, 1928, 1930, 1938"، ووصل للنصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين: 1929, 1939.

كما وصل لنصف النهائي لكأس الرابطة المحترفة مرة واحدة عام 1968م، وحصل على درع الاتحاد الإنجليزي بطلًا مرة واحدة عام 1922م،

كما حصل على وصيف كأس الدوري الإنجليزي مرة واحدة عام 1994، ووصل لنهائي الكأس مرتين عامي 2002, 2011، وكان بطلًا لكأس يوركشاير مرة واحدة موسم 1994- 1995.