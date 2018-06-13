شاب يذبح شقيقه لسوء سمعته في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، عن لغز العثور على جثة عامل في العقد الثاني من العمر، مصاب بجروح طعنية بالرأس وجرح طعني نافذ بالرقبة، داخل منزله بمركز رشيد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه، وذلك بسبب سوء سمعة المجني عليه.



وكان قد تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد بشأن وفاة المدعو "أ.إ.ع" 15 عاما – عامل، ومقيم بشارع شيخ البلد بمدينة رشيد إثر إصابته بجروح طعنية بالرأس وجرح طعني نافذ بالرقبة من الناحية اليسري.



وقرر شقيقه "م.ا.ع" 17 عاما، أنه حال عودته من عمله إلى المنزل محل إقامتهما، فوجئ بوجود شقيقه مصاب على النحو المشار إليه وقيامه بنقله للمستشفى وأضاف أن المتوفى كان بمفرده بالمنزل آنذاك ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتبين من معاينة المنزل محل الواقعة سلامة جميع أبواب ونوافذ المنزل وعدم وجود آثار بعثره بمحتوياته.



وأسفرت الجهود إلى أن مرتكب الواقعة شقيق المتوفي المذكور، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك بسبب سوء سمعة شقيقه المجني عليه وتعدد علاقاته المشبوهة، حيث عقد العزم وبيت النية علي ارتكاب جريمته بعد الإعداد لذلك مسبقًا.



وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وأثناء نوم المجني عليه بالمنزل بمفرده قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "قطعة خشبية ويد هون نحاسية، وحال استفاقة المجني عليه ومحاولته المقاومة أجهز عليه مستخدمًا سلاح أبيض سكين كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ثم قام عقب ذلك بالاستغاثة بالأهالي مُدعيًا العثور على شقيقه بالحالة التي وجد عليها ونقله للمستشفى لمحاولته إخفاء معالم جريمته.



وتم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن قطعه خشبية "مُدممة" ويد هون نحاسية، وذلك بإرشاد المتهم وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض "سكين" بإلقائه بأحد المجاري المائية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.