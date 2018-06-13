"مارسيليا": 50% من الزيادة فى الوقود ستضاف إلى سعر متر العقار في مصر

قال شريف حليو رئيس مجلس إدارة شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات فى مصر عقب زيادة أسعار الوقود حيث أنها تؤثر بشكل رئيسي على أسعار مواد البناء، متوقعاً زيادة فى سعر المتر بنسبة 50% من مقدار الزيادة التى سيتم إقرارها فى سعر المحروقات.





وأضاف حليو في تصريح خاص لـ "الفجر" على هامش حفل السحور الذي نظمته الشركة، أن مارسيليا من أولى الشركات التى سعت لتصدير العقار فى مصر حيث لها حوالي 6 مكاتب في دول عربية، مؤكداً أن 25% مبيعات مرسيليا فى دول الخليج.





وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى 2018 تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه موزعة على كافة المشروعات

وكشف رئيس مجلس إدارة مارسيليا، أن الشركة تدرس إقامة مشروع فى البحر الميت بالأردون ومكاتب مبيعات فى المغرب، قائلاً: "قمنا بزيارة وندرس البدء فى الربع الأخير من العام الجاري"، بجانب أن الشركة ستكشف عن مشروع سكني جديد لها فى مدينة نصر.





وأكد حليو أن العقارات مازالت الملاذ الأمن ومخزن القيمة للمستثمر المحلى والاجنبي، مشيراً إلى أن اسعار العقارات فى مصر مازالت جاذبة.