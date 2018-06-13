العثور على جثة طفل طافية بترعة "الوكيل" بكفر الدوار

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من الأهالي، يفيد بوجود جثة طفل طافية بمياه ترعة الوكيل.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام الأهالي بانتشال جثة الطفل "ع.م.ف" 8 سنوات - طالب ومقيم بقرية الوكيل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه.



وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.



وبسؤال والده "م.ف.ج" 34 عاما – نقاش، قرر بسقوط نجله بمياه الترعة المشار إليها أثناء قيامه باللهو على حافتها حال عودته أمس من أحد الدروس الخصوصية، وأضاف بقيامه بالبحث عنه وعُثر على جثته طافية بالمياه اليوم بمعرفة الأهالي بالمنطقة، ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيا، وجاري تحرير المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.